Die Kontron-Aktie setzt am Donnerstagvormittag ihren Abwärtstrend der letzten Tage mit einem Kurssturz im zweistelligen Bereich beschleunigt fort und fällt auf ein neues 12-Monatstief. Was steckt hinter dem Dämpfer und sollten Anleger ihn für einen Einstieg nutzen? Ein rätselhafter Kurseinbruch Es ist einer dieser Tage, an denen die Börse Anleger vor ein Rätsel stellt. Ohne jegliche Unternehmensnachrichten brach der Kurs der Kontron-Aktie am Donnerstagmorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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