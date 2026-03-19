© Foto: picture alliance / newscom | John AngelilloRabattschlachten, schwache Nachfrage und hohe Investitionen setzen Alibaba zu. Der Gewinn fällt deutlich, die Erwartungen werden verfehlt - Anleger reagieren mit Verkäufen.Alibaba hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten klar verfehlt und damit die wachsenden Zweifel an der aktuellen Strategie verstärkt. Der chinesische Tech-Konzern steigerte seinen Umsatz zwar auf rund 284,8 Milliarden Yuan (etwa 41 Milliarden US-Dollar), blieb damit jedoch unter den Prognosen. Gleichzeitig brach der Nettogewinn um rund 66 Prozent ein, während auch das operative Ergebnis massiv unter Druck geriet. Hauptgrund für den Gewinneinbruch sind die hohen Investitionen in Zukunftsbereiche. Alibaba baut …Den vollständigen Artikel lesen
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