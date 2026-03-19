Vor allem hohe Kundenzuflüsse sorgten dafür, dass die Assets under Management bei der Merkur Privatbank auch im Jahr 2025 wieder kräftig gestiegen sind. Dies war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich Bankenchef Marcus Lingel mit dem Geschäftsjahr 2025 sehr zufrieden zeigte. Auch für das laufende Jahr 2026 bleibt der erfahrene Firmenlenker optimistisch. Ein kräftiges Wachstum bei den Kundenzuflüssen war dafür verantwortlich, dass die die Assets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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