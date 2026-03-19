Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia geraten am Donnerstag spürbar unter Abgabedruck. Mit Verlusten von rund -10% rutscht der Wert ans DAX-Ende und bestätigt den jüngsten Negativtrend. Sind die Zahlen wirklich so schlecht und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Zurück in der Gewinnzone Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern ist nach einem Verlustjahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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