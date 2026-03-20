Die EnviTec Biogas-Aktie bewegte sich nach dem Absturz von 39 auf 18 € lange Zeit seitwärts in einer Range von 16 bis 19 €. Mit dem Angriff auf den Iran sprang sie an und erreichte neue Höhen. Am Freitag gewinnt sie leicht und steht bei 25 €. Besteht hier weiteres Potenzial? Iran-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise Tagtäglich wird in den Medien berichtet, dass die Tanker vollbeladen sind, aber nicht durch die Straße von Hormus fahren. Es besteht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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