Die Vonovia-Aktie steht weiter unter Druck und notiert aktuell wieder auf dem Niveau früherer Jahre. Trotz einer gewissen Stabilisierung im operativen Geschäft bleibt das Umfeld herausfordernd. Wie sind aktuellen Zahlen einzuordnen und ergibt sich daraus eine Chance? Zahlen zeigen gemischte Entwicklung Vonovia hat für das Geschäftsjahr 2025 zwar wieder einen Gewinn ausgewiesen, was zunächst positiv zu bewerten ist. Dennoch zeigt sich bei genauerem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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