Die Aktie des deutschen Softwarekonzerns gehörte bis in den Februar 2025 hinein zu den Highflyern im deutschen Leitindex Dax. Die SAP-Aktie beeindruckte zum damaligen Zeitpunkt mit einer unbändigen Aufwärtsdynamik. Der Aktie schienen keine Grenzen gesetzt zu sein. Keine Hürde war ihr zu hoch. Kurzum: SAP schien damals der Schwerkraft entsagt zu haben. Aber irgendwann setzt die Schwerkraft eben doch ein. Und so kam es auch bei SAP - zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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