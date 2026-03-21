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Die Krypto News des Tages werden von Token-Unlock-Zeitplänen dominiert, die die Altcoin-Preisbewegung diesen Monat umformen könnten. SUI und HYPE stehen vor erheblichen Unlocks im März, die großes Angebot in einen Markt freisetzen, der bereits mit Angst kämpft laut Binance. Token-Unlocks erzeugen oft Verkaufsdruck, wenn frühe Investoren und Team-Allokationen in den Umlauf gelangen. Die Krypto News machen eines klar: Während Unlocks bestehende Token-Halter verwässern, bieten Vorverkaufseinstiege mit kontrolliertem Angebot und nahenden Listings die entgegengesetzte Dynamik, wo Nachfrage vor neuem Angebot eintrifft.

Krypto News: SUI und HYPE Token-Unlocks könnten massiven Verkaufsdruck auf die Altcoin-Märkte ausüben und die Krypto News zeigen, warum kontrolliertes Angebot entscheidend ist

März 2026 bringt erhebliche Token-Unlock-Ereignisse für SUI und HYPE, die substanzielles Angebot in Märkte unter Druck freisetzen. Bitcoin handelt bei 67.200 laut CoinMarketCap nach einem Rückfall von 74.000. Spot-ETF-Zuflüsse über 1 Milliarde diese Woche zeigen institutionelle Nachfrage. Aber der 74.400-Widerstand hat jeden Ausbruchsversuch gedeckelt, und das sich formende Death Cross auf dem 3-Tage-Chart warnt Analysten vor einem weiteren 30-Prozent-Rückgang, wenn der Support bei 65.000 bricht.

Die Fed beließ die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Der Fear-and-Greed-Index fiel auf 11, tiefer als beim FTX-Crash. Standard Chartered zielt auf 150.000 BTC. Strategy kaufte 89.618 BTC im Q1, Gesamtbestand 761.068 BTC. Spot-BTC-ETFs absorbierten 1,3 Millionen BTC mit nur 5,8 Prozent des Angebots auf Exchanges. Institutionen investierten 2,7 Milliarden über drei Wochen. Exchange-Reserven auf Sechs-Jahres-Tiefs. Ethereum bei 2.157. XRP bei 1,44. Solana bei 90. Cardano bei 0,26. Dogecoin bei 0,094. Elon Musk bestätigte X Money für April mit 600 Millionen Nutzern. Senator Lummis bestätigte den Marktstruktur-Gesetzentwurf. DeFi-Gesamtwerte bei 47,3 Milliarden.

XRP handelt über 1,34 mit Spot-ETF-Zuflüssen von rund 4 Millionen an einem Tag, Gesamtzuflüsse nahe 1,26 Milliarden. Wenn XRP über 1,30 hält, öffnet der Widerstand bei 1,57 einen Pfad Richtung 1,78, aber ein Verlust des 1,30-Fibonacci-Supports riskiert einen Rückgang auf 1,34. Die Krypto News zeigen, dass XRPs Recovery stark von breiteren Marktbedingungen abhängt, die unsicher bleiben. Trumps 15-Prozent-Zölle belasten. Die Inflationsprognose stieg auf 2,7 Prozent. Tokenisierte Real-World-Assets erreichten 20,4 Milliarden. 146 Layer-2-Netzwerke multiplizieren die Kapazität. Stablecoin-Transfers auf Ethereum erreichten 1,7 Billionen im Februar. Wal-Wallets kauften 480 Millionen an ETH in zwei Wochen. SHIB bei 0,0000059, 93 Prozent unter ATH. PEPE bei 0,0000034, 95 Prozent unter ATH. Meme-Coins machen über 30 Prozent des täglichen Handelsvolumens. Corporate Treasuries halten über 1,09 Millionen BTC im Wert von 110 Milliarden. Nur 5,8 Prozent aller Bitcoin auf Exchanges. Die Korrektur ist temporär. Die institutionelle Akkumulation ist strukturell und beschleunigt sich. Die Krypto News bestätigen: Während Unlocks etablierte Token-Halter verwässern, bieten Vorverkaufseinstiege mit kontrolliertem Angebot die entgegengesetzte Dynamik. Smart Money bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, akkumuliert in Vorverkaufs-Infrastruktur, wo das Angebot kontrolliert ist, der Einstieg günstig, und das Ausbruchspotenzial noch nicht eingepreist wurde. Pepeto erfasst dieses Kapital mit kontrolliertem Angebot. Die Krypto News bestätigen dieses Muster.

Krypto News: Warum Smart Money in einen Exchange-Vorverkauf mit kontrolliertem Angebot rotiert, während die Krypto News Token-Unlock-Verkaufsdruck zeigen

Ernsthaftes Kapital in Krypto bewegt sich zu Projekten mit funktionierender Infrastruktur und kontrolliertem Angebot, und die Krypto News bestätigen warum. Während Tokens wie SUI und HYPE Unlock-Verkaufsdruck erleiden, strömen Wale in Pepeto, weil das Projekt eine vollständige Krypto-Trading-Exchange mit Cross-Chain-Bridge-Technologie baut, die jede Blockchain zu einer Plattform verbindet, und das Vorverkaufsangebot fest ist, ohne Unlock-Ereignisse, die Tokens auf die Halter dumpen.

Der Gründer baute Pepe bereits auf 11 Milliarden, was im Krypto News Kontext so ist, als würde man einem Gründer zusehen, der bereits ein Unternehmen an die Börse brachte und das nächste von Tag eins baut. Der Vorverkauf hat 8,23 Millionen eingesammelt mit einem SolidProof-Audit, das vor dem ersten Dollar abgeschlossen wurde. PepetoSwap verarbeitet jeden Trade gebührenfrei. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten. Der Risk-Scorer prüft jeden Vertrag, bevor das Kapital sich bindet.

Erfahrene Krypto-Investoren verstehen: Die größten Renditen kommen vom Einstieg, bevor der breitere Markt aufmerksam wird, und die Krypto News bauen auf diesen Moment für Pepeto. Das Binance-Listing nähert sich, und wenn das Vorverkaufstempo anhält, könnte der Einstieg während dieser Phase der strategischste des Zyklus sein. Eine 10.000-Dollar-Position bei 0,000000186 kauft über 53 Milliarden Tokens. Wale investieren nie in einen verlierenden Coin, und jetzt kaufen sie Pepeto. Es gibt kein stärkeres Signal.

Stell dir vor, wie es in sechs Monaten aussieht. Das Binance-Listing ging live. Der Vorverkauf, den man in genau der Woche hätte betreten können, als SUI und HYPE durch Token-Unlocks erdrückt wurden, wurde zum besten Trade des Zyklus. Jetzt stell dir die andere Version vor: Diesen Artikel gelesen, alles verstanden, und trotzdem gewartet. Das Listing passierte trotzdem, und die Wallets, die sich während der Angst bewegten, feierten von innen. Die Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.

Weitere Krypto News und Details zum Vorverkauf sind auf pepeto.io verfügbar

Die Krypto News bestätigen: Die zweite Version passiert jedem, der zu lange wartet, und es passiert in jedem Zyklus ohne Ausnahme. Es passierte mit Doge, Shiba, Pepe, und die Liste geht weiter. Die Pepeto-Website ist noch offen.