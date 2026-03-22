Eine deutsche Aktie, die von der aktuellen Krise profitiert und auch darüber hnínaus gut aufgestellt ist? Die gibt es tatsächlich - und mit dem passenden Schein, wird das Renditpotenzial sogar noch größer. Strategischer Aufwärtstrend Sowohl über relative als auch über absolute Stärke verfügen zurzeit die Anteilscheine der Deutschen Börse. Diese erwachten Ende Februar aus einer neunmonatigen Schwächephase und konnten inzwischen nach dem Ausbruch aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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