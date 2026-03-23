Die Weltwirtschaft steht vor einer tektonischen Verschiebung. Explodierende Energiepreise, geopolitische Spannungen und der rasante Anstieg des globalen Strombedarfs zwingen Staaten und Industrien zum Umdenken. Während erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden, erlebt auch die Kernenergie ein Comeback als stabile Grundlastquelle. Gleichzeitig geraten Rohstoff- und Agrarmärkte durch gestörte Lieferketten unter Druck. Diese Gemengelage schafft eine neue Realität an den Märkten. Wer die entscheidenden Technologien liefert oder kritische Ressourcen kontrolliert, könnte zu den großen Gewinnern der kommenden Jahre zählen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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