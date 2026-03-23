Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Noratis AG (ISIN DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK) hat heute im Einvernehmen mit dem Sachwalter und dem Gläubigerausschuss entschieden, auf Grundlage eines Term Sheets vertiefte Verhandlungen mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über eine Refinanzierung des Bestandsportfolios in Höhe von rund 227 Mio. EUR zu führen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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