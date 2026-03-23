Das Arval Mobility Observatory hat die neue Ausgabe seines Fuhrpark- und Mobilitätsbarometers für Deutschland veröffentlicht. Trotz globaler Unsicherheiten rechnen Flottenmanager mit einem stabilen Wachstum - auch mit Elektroautos. Das Fuhrpark- und Mobilitätsbarometer von Arval wird jedes Jahr weltweit auf Basis einer umfassenden Befragung von Fuhrpark-Verantwortlichen erstellt und gilt unter anderem aufgrund der großen Stichprobe als "Branchenreferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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