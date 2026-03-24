Im Zuge des Iran-Krieges von Israel zusammen mit den USA ist der eigentliche Konflikt zwischen der Supermacht USA und dem Herausforderer China derzeit in den Hintergrund und aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch während die politische Elite in den USA unter Trump vermeintlich das Pokerspiel beherrscht, so beherrschen die angegriffenen Perser seit über 1.400 Jahren das Schachspiel, was sich auf dem geopolitischen Schachbrett der ganzen Region klar und deutlich zeigt. Auch China, welches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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