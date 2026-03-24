Seit Jahren forscht die Branche an sogenannten "Salz-Akkus" mit Natrium-Ionen-Elektroden. Jetzt sollen erste E-Autos mit der günstigen und robusten Alternative zum Lithium-Ionen-Akku auf den Markt kommen. Sie versprechen kurze Ladezeiten. Mitte Februar 2026 hatte der chinesische Batteriehersteller CATL nach jahrelanger Forschung erste Natrium-Ionen-Akkus für den Einsatz in E-Autos angekündigt. Mit einem solchen "Salz-Akku" ausgerüstet, soll die E-Limousine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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