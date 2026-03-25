Nach soliden Quartalszahlen und einem neuen 52-Wochen-Hoch konnte der Kurs zuletzt zulegen und zeigt weiterhin Stärke im Energiesektor. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise und positive Analystenstimmen für zusätzlichen Rückenwind. Entscheidend wird nun, ob sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen kann oder eine Konsolidierung einsetzt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Chord Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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