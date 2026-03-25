Meta zwischen Gerichtssaal und KI-Druck: 375 Millionen Dollar Strafe wegen Sicherheitsmängeln muss der Konzern zahlen. Währenddessen setzt Meta mit extremen Bonuszielen alles auf KI. Kann Mark Zuckerberg den Rückstand noch aufholen? In den vergangenen Wochen stand die Aktie in jedem Fall deutlich unter Druck und rutschte auf ein neues Jahrestief.Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat New Mexico hat Meta zu rund 375 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Der Vorwurf: Facebook und Instagram ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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