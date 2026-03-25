Meta steht an einem entscheidenden Wendepunkt zwischen Innovation und Regulierung. Während smarte Brillen als nächster großer Wachstumstreiber gelten, bremsen europäische Vorschriften die Expansion. Gleichzeitig setzt der Konzern intern auf massive Anreize, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen.EU bremst den Marktstart der Zukunftsbrille Die Einführung der neuen Ray-Ban-Smartglasses mit Display verzögert sich in Europa deutlich. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de