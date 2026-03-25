EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Vosslohstraße 4
|58791 Werdohl
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2392 52682
|E-Mail:
|Jeannette.Prinz@vossloh.com
|Internet:
|https://www.vossloh.com/
|ISIN:
|DE0007667107
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2297780 25.03.2026 CET/CEST