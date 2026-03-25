- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 im Romantik Hotel Zur Schwane, Hauptstr. 12, 97332 Volkach um 09:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 16,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 im Romantik Hotel Zur Schwane, Hauptstr. 12, 97332 Volkach um 09:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 16,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Esterer AG - HV am 07.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 im Romantik Hotel Zur Schwane, Hauptstr. 12, 97332 Volkach um 09:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 16,00 €/Aktie.Den vollständigen...
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|20.05.25
|Esterer AG: HV am 02.07.2025
|Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, den 2. Juli 2025, um 10:30 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) im Hotel Kronenschlösschen, in 65347 Eltville-Hattenheim, Rheinallee...
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