Der DAX steht am Donnerstag erneut unter Druck. Am Nachmittag steht beim Leitindex ein Minus von 1,3 Prozent auf der Kurstafel. Vonovia toppt das mit minus 1,7 Prozent sogar noch etwas. Dabei sorgt ein Insiderkauf zumindest für etwas Unterstützung. Vor allem aus einem Grund verpufft das heute dennoch.Die Erholungsbewegung bei Vonovia bleibt auch am Donnerstag aus. In der vergangenen Woche hatte der Wohnungsriese mit seinen Zahlen und vor allem mit dem Ausblick die Märkte enttäuscht. Die Aktie sackte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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