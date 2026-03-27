Das erste Quartal des aktuellen Börsenjahres ist noch nicht ganz vorbei und dennoch erlebten Anleger einen wilden Ritt. Aktuell dominieren die Entwicklung im Nahen Osten die Schlagzeilen. Die Stimmung ist schlecht, die Verunsicherung hoch. Weltweit notieren die wichtigsten Aktienindizes im roten Bereich. Wer jetzt nach Beständigkeit sucht, wird hier fündig.Das noch recht junge Börsenjahr ist geprägt von rasanten Stimmungswechseln und globalen Unsicherheiten. Doch abseits der volatilen Kurse existiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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