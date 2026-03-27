Der Immobilienkonzern ist wieder deutlich vorangekommen; die Vonovia-Aktie profitiert davon jedoch nicht. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 20,80 €. Gegenüber dem Hoch Ende Februar mit 28,60 € entspricht das einem Rückgang von insgesamt -27%. Ist der Rückgang berechtigt? Zielwerte erreicht Unter dem Motto "Planziele erreicht" fasst der Immobilienkonzern seinen am 19. März veröffentlichten Geschäftsbericht für 2025 kurz zusammen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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