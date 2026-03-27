Der Volkswagen-Konzern treibt seine technologische Neuaufstellung mit der Softwareplattform des US-Elektroautoherstellers Rivian voran. Gleichzeitig investiert die Eigentümerholding Porsche SE erstmals gezielt in die europäische Rüstungsindustrie - ein Zeichen für die strategische Neuausrichtung rund um den VW-Konzern. Strategische Verschiebung im Volkswagen-Konzern Der Volkswagen-Konzern steht derzeit an mehreren strategischen Fronten gleichzeitig unter Druck. Neben der kostspieligen Transformation zur Elektromobilität und einer zunehmend komplexen Softwareentwicklung zwingt auch das schwächere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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