Während die Kurse vieler Technologiekonzerne wie Amazon, Meta Platforms und Microsoft zuletzt deutlich nachgaben, hielt sich die Apple-Aktie recht gut an der Börse. Und nun ließ der kalifornische Tech-Gigant eine Bombe platzen, die die KI-Branche auf den Kopf stellen könnte. Was ist passiert und ist Apple tatsächlich schlauer als alle anderen Player? Ein radikaler Strategiebruch Eigentlich ist es eine Nachricht, die keine große Schlagzeilen machte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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