Der chinesische EV-Primus hat am Freitag seine Quartals- und Ganzjahreszahlen vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlt. Dennoch konnte die BYD-Aktie ihre anfänglichen Verluste abschütteln und den Handelstag mit einem deutlichen Plus beenden.Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von umgerechnet 4,5 Milliarden US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen rund 5,0 Milliarden Dollar verfehlt. Obwohl man den Umsatz um 3,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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