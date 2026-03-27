DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,5% auf 22.188 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien ist es am Freitag auf breiter Front um etwa ein halbes Prozent nach unten gegangen - gemessen am XDAX. Die Kurse folgten damit der schwachen Tendenz an der Wall Street nach dem Xetra-Handelsende. Auffälligkeiten bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 21.15 Uhr 17.30 Uhr 22.188 22.301 -0,5% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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March 27, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)
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