Der jüngste Aufwärtstrend der BYD-Aktie ist schon wieder Geschichte. Nachdem der Kurs des chinesischen Autokonzern bereits am Donnerstag um -3,5% sank, ging es auch am Freitag noch einmal um -4,5% nach unten. Hat BYD mit seinen Zahlen für das vergangene Jahr so enttäuscht und sollten Anleger die Aktie noch halten? Alle Erwartungen verfehlt Die Zahlen für das Jahr 2025 waren in der Tat eine Enttäuschung. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verfehlte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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