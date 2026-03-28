Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten tobt. Die Straße von Hormus ist mehr oder weniger nicht befahrbar - gerade für Aktien von Reedereien sind das keine lauschigen Tage. Die Aktie von Hapag-Lloyd macht diesbezüglich keine Ausnahme.Die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd steht seit Tagen massiv unter Druck. Neben der zentralen Frage, wie lange die Auseinandersetzung im Nahen und Mittleren Osten noch anhalten wird, schürten auch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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