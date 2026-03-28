Das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Forschungsprojekt H2Sky hat einen für die Luftfahrt optimierten Brennstoffzellen-Stack entwickelt. Am Projekt beteiligt war u.a. Aerostack, ein Joint Venture von Airbus und ElringKlinger. Es dürfte aber noch Jahre dauern, bis der Brennstoffzellen-Stack tatsächlich regulär zum Einsatz kommen kann. Das 2022 gestartete Projekt H2Sky ist nun zum Abschluss gekommen. Im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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