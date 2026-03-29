Bad Kösen (ots) -Die Energie-Alchemistin Antonia Dittrich bietet online ein 13-wöchiges Begleitprogramm für Frauen an, das auf die Auflösung emotionaler Blockaden und die Stärkung innerer Ressourcen ausgerichtet ist.Das Intensivformat kombiniert Methoden aus verschiedenen spirituellen Traditionen mit strukturierten Einzelsitzungen, digitalen Elementen und alltagstauglichen Ritualen. Ziel ist es, hemmende Muster bewusst zu machen, aufzulösen und neue Stabilität im persönlichen Erleben zu fördern.Innere Getrenntheit als AusgangspunktNach Beobachtung von Dittrich wenden sich vor allem Frauen an sie, die trotz äußerlich stabiler Lebensumstände ein Gefühl innerer Distanz zu sich selbst wahrnehmen. Dieser Zustand äußere sich häufig in Unruhe, Verspannungen, Erschöpfung oder dem Eindruck, sich von etwas befreien zu wollen. Manchmal ist es auch eine Art "Hunger" nach etwas Unbestimmten, etwas Neuem. Das Programm setzt hier mit einem mehrstufigen Ansatz an, der energetische Methoden, Atemtechniken und individuell angepasste Rituale verbindet.Struktur: 17 Sitzungen und begleitende ElementeKern des Programms sind 17 Einzelsitzungen à 90 Minuten. In diesen Terminen vermittelt Dittrich schrittweise verschiedene energetische Werkzeuge. Dazu zählen unter anderem Methoden zur energetischen Reinigung, Chakra-Ausgleich, Wirbelsäulenaufrichtung sowie das Ablösen von emotionalen Blockaden. Ergänzend finden zwischen den Online-Präsenzterminen acht Fernsitzungen statt.Beinhaltet sind auch angeleitete geistige Handlungen, Meditationen, sowie tägliche Energie-Impulse über eine geschlossene Telegram-Gruppe. Auf diese Weise können die Inhalte kontinuierlich im Alltag verankert werden.Spirituelle Alltagspraxis und technische AnalyseverfahrenEin wesentlicher Bestandteil des Programms ist die Entwicklung einer persönlichen spirituellen Praxis. Dittrich erarbeitet mit den Teilnehmerinnen u.a. kurze Morgen- und Abendrituale, die langfristig in den Tagesablauf integriert werden können. Ergänzend nutzt sie den TimeWaver, um individuelle Informationsfeld-Analysen zu erstellen und dementsprechende Regulationen zu initiieren.Methodischer HintergrundDittrich verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung als Yogalehrerin beim BDY, lernte u.a. im Shivananda Ashram in Indien, ist weiterhin Meditationslehrerin, Atemtherapeutin, Reikimeisterin und Reinkarnationstherapeutin. Ihre Arbeitsweise führt verschiedene spirituelle Traditionen zusammen, darunter Ayurveda, schamanische Praktiken und Ritual-Therapie."Statt an Symptomen zu arbeiten, richten wir den Blick auf die energetischen Ursachen wiederkehrender Muster", erklärt Dittrich. Die Verbindung unterschiedlicher Methoden ermögliche es, individuelle Zugänge zu finden, die zur jeweiligen Lebenssituation passen.Digitale Begleitung und langfristige Vernetzung Neben den Einzelsitzungen erhalten Teilnehmerinnen Zugang zu einer Ritual-Sammlung mit acht saisonalen Paketen, einem audio-basierten Notfall-Kit für akute emotionale Belastungen sowie einem geschlossenen Facebook-Club mit monatlichen Vollmond-Zeremonien. Die Mitgliedschaft ist dauerhaft angelegt und soll den Austausch über das Programm hinaus fördern.Teilnahme und RahmenbedingungenVor Beginn bietet Dittrich kostenfreie Klarheitsgespräche an, in denen individuelle Ziele und die Passung des Programms besprochen werden. Anschließend erstellt sie einen personalisierten 13-Wochen-Plan. Nach eigenen Angaben nimmt sie maximal vier neue Klientinnen pro Durchgang auf.Sollten nach Abschluss der 17 Sitzungen keine messbaren Veränderungen in mindestens drei langfristig bestehenden Verhaltensmustern erkennbar sein, stellt Dittrich vier zusätzliche Klärungs-Sitzungen ohne weitere Kosten zur Verfügung.Lebendige Erfahrungen und KurzurlaubErgänzend oder auch vollkommen unabhängig davon gestaltet Dittrich individuelle Kurzretreats. Ein Kurzurlaub für besondere Erfahrungen. Hier kommen Yogaeinzelstunden, tägliche Ayurvedamassagen, Rückführungen, Meditation und noch ein paar überraschende, nicht alltägliche Unternehmungen zum Einsatz, die lange in Erinnerung bleiben.Dabei steht Dittrich täglich 6 Stunden 1:1 mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen zur Verfügung. Nach einem anfänglichen Kennlerngespräch erstellt sie einen individuellen Retreat- Ablaufplan, der auch die Wünsche der jeweiligen Besucherin berücksichtigt, und dann durch die 3 bis 4 Tage der Auszeit vom Alltag führt.Einordnung in den gesellschaftlichen KontextGanzheitliche Angebote, die Körper, Geist und Emotionen gleichermaßen berücksichtigen, verzeichnen seit einigen Jahren steigendes Interesse. Insbesondere Frauen suchen zunehmend nach Formaten, die über klassische therapeutische Settings hinausgehen und spirituelle sowie energetische Dimensionen einbeziehen.Dittrich positioniert ihr Programm in diesem Segment als strukturiertes Intensivformat mit klar definiertem Ablauf.Weitere Informationen zum Programm und zu aktuellen Verfügbarkeiten sind auf der Website von Antonia Dittrich unter www.antonia-dittrich.de (https://antonia-dittrich.de) verfügbar.Pressekontakt:Antonia DittrichE-Mail: antonia@energie-alchemie.netwww.antonia-dittrich.deOriginal-Content von: Antonia Dittrich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182248/6245603