Am Wochenende richtet sich der Blick erneut nach Islamabad, wo Pakistan als Vermittler zwischen Washington und Teheran auftritt. Reuters berichtet, dass die Staaten, die in Pakistan zusammenkamen, Vorschläge an die US-Regierung herangetragen haben, die direkt an die Stabilisierung des Schiffsverkehrs im Persischen Golf geknüpft sind - mit dem Ziel, die Passage durch die Straße von Hormus wieder verlässlicher zu machen. Verschiende mit den Gesprächen vertraute Quellen sprechen von Vorschlägen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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