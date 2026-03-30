Seit Anfang März haben deutsche Aktien spürbar an Wert verloren. Viele Titel notieren deutlich unter ihrem Buchwert. Der Rückgang trifft die Branchen sehr unterschiedlich: Es gibt klare Verlierer, aber auch ein paar Gewinner. Die Aktienmärkte befinden sich seit Anfang März in einem spürbaren Auf und Ab. In den ersten drei Wochen seit Kriegsausbruch büßte der DAX 11% ein, der MDAX sogar 12%. Am Montag (23.3.) ließ allein ein kurzer Tweet von US-Präsident Donald Trump über ein mögliches Kriegsende den deutschen Leitindex binnen Minuten um 1.300 Punkte steigen. Doch die Hoffnung währte nur kurz: Die Gewinne wurden rasch wieder abgegeben. Der geopolitische Schock aus dem Nahen Osten hat die Bewertungsniveaus am deutschen Aktienmarkt jedenfalls deutlich verschoben. Sowohl im DAX als auch im MDAX sind die Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KBV) seit Ende Februar um rund 10% gefallen. Der DAX notiert aktuell bei 1,67 - nur leicht über seinem Zehnjahresschnitt von 1,61; Ende Februar lag er noch bei 1,84. Der MDAX bleibt mit einem KBV von 1,2 klar unter seinem historischen Durchschnitt von 1,7 und ist damit ...

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