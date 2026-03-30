Die FlatexDegiro-Aktie konsolidiert weiter: Der steile Aufwärtstrend wurde Anfang Februar bei rund 37 Euro nach unten verlassen. Nun notiert das Papier des Online-Brokers bei 29 Euro auf dem Niveau des Hochs von 2025 (siehe auch Tageschart unten). Wird diese Unterstützungszone halten? Mit der allgemeinen Marktschwäche und wohl auch im Sog der Software-Aktien - Online-Brokerage ist auch viel Software - rutschte die FlatexDegiro-Aktie unter die 200-Tage-Durchschnittslinie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de