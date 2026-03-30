© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture allianceNach dem Crash der Vonovia-Aktie setzen viele Anlegerinnen und Anleger jetzt auf eine Erholung. Doch das rennen könnte ein ganz anderer Kandidat machen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Realty Income Immobilienwerte sind in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten. Der explosionsartige Anstieg der Energiepreise, hervorgerufen durch den Iran-Krieg und die Sperrung der für den globalen Energiemarkt wichtigen Straße von Hormus, hat die Inflationserwartungen und mit ihnen die Anleiherenditen durch die Decke gehen lassen. Das bedeutet höhere Bauzinsen und steigende Refinanzierungskosten - und das ausgerechnet in einer Phase, wo Immobilienkonzerne viele in den Nullzinsjahren …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE