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|15:38
|Cloppenburg Automobil SE: "Vorstand hält Ausschau nach neuen Beteiligungsmöglichkeiten" - HV-Bericht von GSC-Research
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|03.02.
|Cloppenburg SE - HV am 17.03.2026
|Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Cloppenburg Automobil SE am Dienstag, den 17. März 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) - Tagesordnung siehe Anhang.Anhang:...
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