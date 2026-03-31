Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs steht bei 2.044 am 31. März, und die Krypto News dieser Woche liefern Daten, die schwer zu ignorieren sind. Das Netto Käufervolumen auf ETH erreichte 133 Millionen Dollar am 25. März. Ein Niveau, das seit Juli 2022 nicht mehr gesehen wurde. Aggressive Kaufaufträge überwiegen den Verkaufsdruck zum ersten Mal seit Monaten, wie The Crypto Basic dokumentiert. Am 24. März versammelte das Institutional Ethereum Forum in New York Führungskräfte von BlackRock, JPMorgan, Visa, DTCC, Swift und Morgan Stanley. Zusammen repräsentieren sie über 250 Billionen Dollar an verwaltetem Kapital. Standard Chartered projiziert den Ethereum Kurs bei 7.500 Dollar zum Jahresende. Die absolut entscheidende Frage für Krypto Investoren ist nicht ob der Ethereum Kurs steigt, sondern wo das größte Renditepotenzial in diesem Krypto Zyklus liegt.

Ethereum Kurs Analyse: 250 Billionen Dollar diskutieren ETH als globale Basisschicht, während das Angebot auf Börsen weiter schrumpft

Analysten Ziele für den Ethereum Kurs reichen jetzt von 4.500 bis 7.500 Dollar zum Jahresende, wie Crypto Integrated bestätigt. Das gesamte ETH Angebot auf Börsen schrumpft weiter, weil Halter in Cold Storage abheben statt zu verkaufen. Wenn der größte Kapitalpool der Erde Ethereum als Infrastruktur behandelt, hört der Ethereum Kurs auf, eine Vermutung zu sein und wird zu einer Zeitlinie.

Das breitere Krypto Marktumfeld stützt den Ethereum Kurs. BTC hält 67.283, während Strategy 762.099 BTC kontrolliert und Spot ETFs über 56 Milliarden Dollar verbuchen. Goldman prognostiziert zwei Zinssenkungen. Der Stablecoin Markt erreichte 316 Milliarden. Kevin Warsh übernimmt im Mai den Fed Vorsitz. Trump schlug am 30. März Krypto in 401(k) Plänen vor und öffnet den 14 Billionen Dollar Markt. Die gesamte Krypto Erholung formt sich und beschleunigt sich. Bernstein hält 150.000 Dollar als BTC Jahresziel. Die Erholung beschleunigt sich auf allen Ebenen. Das ETH Angebot auf Börsen schrumpft weiter, weil Halter in Cold Storage abheben statt zu verkaufen. Die institutionelle Akkumulation beschleunigt sich. Doch der Ethereum Kurs bei 7.500 liefert ETH Haltern einen Faktor 3,5 über Jahre. Die Investoren, die diesen Zyklus definieren wollen, suchen den frühen Einstieg mit dem höchsten Vielfachen. Genau diese Dynamik erklärt, warum Krypto Analysten auf einen Vorverkauf namens Pepeto zeigen. Die Details folgen unten.

Pepeto Vorverkauf beschleunigt über 8,5 Millionen Dollar: Großanleger Kapital bewegt sich früh, weil die Exchange jeden Token vor dem Listing auf Honeypots, Stealth Minting und Exit Scam Logik prüft

Der Pepeto Vorverkauf überschritt 8,5 Millionen Dollar und das Kaufverhalten sieht nicht wie ein typischer Raise aus. Die Pepeto Community wächst mit jedem Tag. Wallets der ersten Runde kommen immer wieder zurück mit dem Dreifachen und Vierfachen ihres ursprünglichen Betrags. Der erfahrene Binance Entwickler im Pepeto Team erklärte: "Das Protokoll verarbeitet Ethereum Swaps zu null Kosten, eliminiert komplett die Gasgebühren, die kleinere Pepeto Positionen auf konkurrierenden DeFi Apps zerstören, sendet Assets über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren, und nutzt KI, um Honeypot Fallen, Stealth Minting und Exit Scam Logik in jedem Token zu erkennen, bevor er auf dem Orderbuch live geht."

Der Ethereum Kurs bei 7.500 gibt ETH Haltern einen Faktor 3,5, der Jahre braucht. Der Pepeto Vorverkauf bei nur 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, eine Schwelle, die Meme Tokens ohne Produkte letzten Zyklus leicht überschritten, liefert über Faktor 50 vom aktuellen Vorverkaufspreis. Die Lücke zwischen diesen beiden Ergebnissen trennt ein anständiges Jahr von einem lebensverändernden. Ein Krypto Analyst sagte: "Ich bin seit Jahren in Krypto und habe nie dieses Niveau an Potenzial in einem einzigen Projekt gesehen. Der Pepeto Vorverkauf ist besonders. Die virale Energie ist anders als alles, was ich je sah. Ich sehe Pepeto buchstäblich auf jeder Plattform, die ich öffne." SolidProof prüfte jeden einzelnen Vertrag in der gesamten Codebasis. Der erfahrene Pepe Gründer und der Binance Entwickler bauten die gesamte Pepeto Exchange Architektur. Über 8,5 Millionen Dollar flossen in den Pepeto Vorverkauf.

Fazit

Die frühesten ETH Käufer bei 10 Dollar bauten permanentes Vermögen auf, und der Ethereum Kurs visiert jetzt 7.500 an. Doch niemand verändert sein finanzielles Leben mit dem Kauf von ETH bei 2.044. Diese Gelegenheit endete vor Jahren. Der aktuelle Pepeto Vorverkauf bietet sie noch. Wallets mit Millionen in ETH allokieren kein ernsthaftes Krypto Kapital in etwas, von dem sie erwarten, dass es scheitert. Genau zu verfolgen, was Krypto Investoren dieser Größenordnung tun, ist wie gewöhnliche Halter schon immer die Renditen gefangen haben, die dieser Markt einmal pro Zyklus produziert. Die offizielle Pepeto Seite führt direkt zum Vorverkauf, während Einstiege vor dem Binance Listing offen bleiben. Die offizielle Pepeto Seite ist noch offen.