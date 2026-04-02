DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.215 Punkte
DOW JONES--Gut behauptet haben sich die Aktienkurse am Donnerstag im nachbörslichen Handel gezeigt, nachdem die US-Börsen ihre Verluste wettgemacht und leicht ins Plus gedreht hatten. Wegen des bevorstehenden langen Osterwochenendes waren Nachrichtenlage und Umsätze jedoch sehr dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.215 23.168 +0,2% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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April 02, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)
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