Der dänische Logistiker DFDS will in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil seiner 280 dieselbetriebenen Terminal-Traktoren auf elektrische Fahrzeuge umstellen. Nun hat DFDS zunächst sechs solcher E-Terminalzugmaschinen bestellt, die vom belgischen Hersteller MOL und dem Antriebsspezialisten Volvo Penta entwickelt wurden. Die Zusammenarbeit zwischen DFDS, MOL und Volvo Penta bei elektrischen Terminal-Traktoren hat eine längere Vorgeschichte: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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