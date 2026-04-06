BITCOIN Aktuell: BTC steigt um 3,5 % und nähert sich der 70.000-Dollar-Marke

Bitcoin zeigt sich aktuell wieder stärker und legt am heutigen Ostermontag um rund 3,5 - zu. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar erneut in den Fokus. Laut aktuellen Krypto News verbessert sich die Marktstimmung spürbar.

Die positive Entwicklung wird unter anderem durch einen leicht schwächeren US-Dollar sowie eine steigende Risikobereitschaft vor Beginn der US-Handelssitzung gestützt. Gleichzeitig verfolgen Anleger weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die laufenden Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Die Aussicht auf einen möglichen temporären Waffenstillstand sorgt kurzfristig für vorsichtigen Optimismus am Markt.

- Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

Technische Analyse: Bitcoin im D1-Chart

Ein Blick auf den Tageschart zeigt

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