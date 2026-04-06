Der Bitcoin hat am heutigen Montag die 50-Tage-Linie wieder nach oben überwinden können. Zeitweise notierte die bekannteste Kryptowährung der Welt sogar über der Marke von 70.000 Dollar. Auslöser waren Berichte über mögliche Gespräche zwischen den USA, Iran und regionalen Akteuren über eine 45-tägige Waffenruhe. Die Hoffnung: Ein solcher Schritt könnte den seit sechs Wochen andauernden Konflikt zumindest vorübergehend entschärfen. Allerdings hieß es zuletzt, dass der Iran eine Waffenruhe ablehne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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