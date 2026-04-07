Nach einer Vorbereitungsphase von beinahe drei Jahren haben Daimler Truck und Toyota den Zusammenschluss der Nutzfahrzeugmarken Mitsubishi Fuso und Hino vollzogen. Beide Firmen schlüpfen unter das Dach der neuen Holding Archion, die zugleich an die Tokioter Börse gebracht wurde. Der Zusammenschluss von Fuso und Hino hat eine lange Vorgeschichte: Die Absicht zur Fusion hatten die Muttergesellschaften Daimler Truck und Toyota Motor Corporation schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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