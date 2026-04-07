Deutliche Kursverluste prägten zuletzt das Bild der Medios-Aktie (A1MMCC). Noch im Februar hatte der Titel über der 17-Euro-Marke ein neues Zwischentief markiert. Nachdem der Konzern allerdings seine für Zahlen 2025 vorlegte, wurde deutlich, dass vor allem das vierte Quartal eher enttäuschend verlief. Daher rutschte der Titel von einem Niveau oberhalb von 17,00 Euro bis in den Bereich um 12,00 Euro ab, wo nun ein Stabilisierungsversuch läuft. Interessanterweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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