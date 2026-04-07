X Money startet mit 6 Prozent Zinsen: Was Elon Musks Zahlungsplattform für Dogecoin bedeutet

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Elon Musk hat X Money im April 2026 in die öffentliche Beta gebracht, und die Funktionen lesen sich wie eine direkte Kampfansage an PayPal, Venmo und jedes Sparkonto auf dem Markt. Die Plattform bietet 6 Prozent Jahreszins auf Einlagen, eine personalisierte Visa-Debitkarte aus Metall, Peer-to-Peer-Zahlungen und FDIC-versicherte Einlagen über Cross River Bank. Das alles läuft direkt innerhalb der X-App, die rund 600 Millionen monatlich aktive Nutzer erreicht. Dogecoin reagierte mit einem kurzen Kursanstieg auf die Ankündigung, obwohl X Money zunächst als reines Fiat-Produkt startet. Die Spekulation über eine spätere Krypto-Integration treibt die Meme-Coin-Community um, denn Elon Musk hat klar angedeutet, dass Bitcoin, Ethereum und Dogecoin langfristig integriert werden könnten. Dieser Artikel zeigt, was X Money wirklich bedeutet, warum Dogecoin davon profitieren könnte und wo die größten Chancen im Kryptomarkt liegen, bevor die Masse aufmerksam wird.

X Money Beta live: 6 Prozent Zinsen, Visa-Karte und was Elon Musk als nächstes plant

X Money startete die öffentliche Beta im April 2026, nachdem Elon Musk im Februar bei einer internen xAI-Präsentation bestätigte, dass die Plattform bereits im geschlossenen Test lief. Laut CBS News ist X Money in über 40 US-Bundesstaaten lizenziert und arbeitet mit Visa als erstem Partner zusammen. Die Einlagen werden über Cross River Bank gehalten und sind FDIC-versichert bis 250.000 Dollar pro Person. Elon Musk beschrieb X Money als den Ort, an dem alle Geldtransaktionen stattfinden sollen, und nannte es einen echten Wendepunkt für die Plattform.

Die 6 Prozent Jahreszins auf Guthaben liegen deutlich über dem nationalen Durchschnitt amerikanischer Sparkonten, der unter 1 Prozent verharrt. Laut CoinDesk stieg Dogecoin kurzzeitig nach der Ankündigung, obwohl X Money als reines Fiat-Produkt beschrieben wird. Die 6 Prozent Rendite sorgt für Diskussionen, weil sie mit den laufenden Verhandlungen im US-Kongress über den CLARITY Act kollidiert, der Regeln für Zinsprodukte von Nicht-Banken setzen soll. Nikita Bier, Produktchef von X, kündigte am 14. Februar sogenannte Smart Cashtags an, die Nutzern erlauben sollen, Aktien und Kryptowährungen direkt aus ihrem Timeline heraus zu handeln.

X wird dabei nicht als Broker auftreten, sondern an Ausführungspartner weiterleiten. Elon Musk hat langfristige Unterstützung für Bitcoin, Ethereum und Dogecoin angedeutet, und einige Beobachter verweisen darauf, dass Cross River Bank seit 2014 das Ripple-Protokoll nutzt. Die Kombination aus Wallet, Debitkarte und Trading-Interface auf einer Plattform mit 600 Millionen Nutzern könnte den Fintech-Markt verändern.

Dogecoin sitzt derzeit 87 Prozent unter seinem Allzeithoch bei rund 0,09 Dollar, und frischer Elan durch Elon Musk fließt historisch nicht zurück in einen Coin mit Milliarden-Marktkapitalisierung. Das Kapital bewegt sich dorthin, wo es aussieht wie Dogecoin in den frühen Tagen, bevor die Welt es bemerkt hat. Genau diese Dynamik bildet sich gerade um ein Presale-Projekt, das alle Muster der frühen Meme-Coin-Explosionen zeigt.

Pepeto zeigt die Muster von Dogecoin vor dem ersten Elon-Musk-Tweet

Dogecoin vor dem ersten Elon-Musk-Tweet sah ganz anders aus als das, was daraus wurde. Eine kleine Community, virale Aufmerksamkeit in privaten Gruppen, und Kopie-Tokens, die täglich auftauchten. Dann änderte ein einziger Post alles, und DOGE stieg 13.000 Prozent bis in die Top Ten, mit einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar und nichts an Infrastruktur dahinter gebaut. Die Wallets, die am meisten gewonnen haben, kauften nicht nach dem Tweet, sondern waren bereits vorher positioniert.

Die Presale-Stages bei Pepeto verkaufen sich in rasantem Tempo, und die Geschwindigkeit beschleunigt sich weiter, statt zu sinken. Wallet-Einträge haben sich seit März verdoppelt, und Kopie-Tokens, die den Pepeto-Namen stehlen, erscheinen täglich auf dezentralen Börsen, was zeigt, wie viel Aufmerksamkeit das Projekt erzeugt. Genau dieses Muster bildete sich rund um Dogecoin in den frühesten Tagen, bevor der erste Tweet die Explosion auslöste.

Hinter dem Meme steht ein Handels-System, wie es der Kryptomarkt noch nie gesehen hat, gebaut von einem ehemaligen Binance-Entwickler. PepetoSwap hält jeden Dollar in der Wallet des Traders, indem jeder Swap ohne Gebühren läuft. Die Bridge sperrt Tokens auf einer Chain und prägt sie auf einer anderen in Sekunden ohne Kosten. SolidProof hat die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde.

Bei 0,000000186 Dollar sitzt Pepeto tiefer als Dogecoin stand, als Glauber Contessoto 250.000 Dollar bei 0,045 Dollar investierte und in zwei Monaten über 3 Millionen Dollar daraus machte. Schon eine Marktkapitalisierung von 370 Millionen Dollar würde 200x bedeuten, und das liegt unter einem Prozent von Dogecoins Spitzenbewertung. Der Abstand zwischen Einstieg und Explosion ist dieses Mal noch größer. Die CoinMarketCap-Vorschauseite ist live, das Binance-Listing rückt näher, und 8,74 Millionen Dollar wurden eingesammelt. Sobald das Listing live geht, verschwindet der Presale-Einstieg dauerhaft, und der Markt bestimmt den Preis, den die Nachfrage allein diktiert.

Fazit

X Money bringt 600 Millionen Nutzer in Kontakt mit einer Zahlungsplattform, die Elon Musk als zentrale Quelle aller Geldtransaktionen beschreibt. Jedes Mal, wenn Elon Musk etwas berührt, das mit Meme-Coins verbunden ist, fließt Kapital schnell, aber nicht in Coins mit Milliarden an Marktkapitalisierung. Pepeto liegt beim Presale-Preis von 0,000000186 Dollar mit einer funktionierenden Exchange und dem Binance-Listing in Sicht. Wer die Position zwölf Monate hält, profitiert von der Haltefrist und zahlt keine Steuern auf die Gewinne. Die Stages füllen sich in Stunden, und dieses Fenster schließt sich mit jeder ausverkauften Stage.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist X Money und welche Funktionen bietet die Beta?

X Money ist Elon Musks Zahlungsplattform innerhalb der X-App mit 6 Prozent Jahreszins, Visa-Debitkarte, Peer-to-Peer-Zahlungen und FDIC-versicherten Einlagen. Die Beta ist in über 40 US-Bundesstaaten lizenziert und erreicht rund 600 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Warum beobachten Dogecoin-Holder den Pepeto-Presale?

Pepeto zeigt die gleichen Muster, die Dogecoin vor dem ersten großen Anstieg gezeigt hat, und ist über die offizielle Pepeto-Website als Presale verfügbar. SolidProof hat den Code auditiert, die CoinMarketCap-Seite ist live, und der Presale steht bei 8,74 Millionen Dollar.