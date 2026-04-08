Kaufpanik am deutschen Aktienmarkt - die angekündigte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran lässt die Ölpreise fallen und befeuert eine Erleichterungsrally bei Aktien. Kurz vor Börsenbeginn notiert der XDAX vier Prozent höher. Trotzdem bleibt die Lage fragil, weil es bislang nur eine Feuerpause ist und neue Zwischenfälle die Stimmung jederzeit drehen können. Auf Unternehmensseite im Check: Heidelberg Materials, Lufthansa, Redcare, Siemens Energy, TUI, Verbio, Vonovia.Den vollständigen Artikel lesen ...
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