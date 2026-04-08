Kürzlich verbrachte ich (fahrend) ein paar Stunden auf der Autobahn. Dabei fiel mir auf, dass ich mit meinem (alten) Audi an so machen elektromotorbetriebenen Porsche, der gemächlich auf der rechten Spur zuckelte, vorbeizog. Ich dachte mir: Führer fand sich ein Porsche, gummigebend, "ausschließlich" auf der linken Fahrbahn. Und zudem: Wie sich wohl der Fahrer fühlt, der 100k plus für den schnittigen Boliden ausgegeben hat - und dann von Lkws überrollt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de