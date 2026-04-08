In der Innenstadt von Leuwen in Belgien sollen von Mitte Mai bis August komplett fahrerlose Lieferfahrzeuge Lebensmittel zustellen. Dabei handelt es sich um einen Test des Online-Supermarkts Collect&Go zusammen mit dem Mobilfunkanbieter Telenet, dessen Netz für die Verbindung zur Sicherheitszentrale genutzt wird. Bei dem verwendeten Lieferfahrzeug handelt es sich um das Modell Clevon 1 des estnischen Startups Clevon, das 2025 vom US-Unternehmen indiGOtech ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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