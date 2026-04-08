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Der Bitcoin Kurs erreichte über Nacht 72.700 Dollar, nachdem Trump einen zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran angekündigt hatte. Dabei wurden 600 Millionen Dollar an erzwungenen Liquidierungen ausgelöst, hauptsächlich von Tradern, die auf weitere Eskalation gesetzt hatten. Diese Umkehr zeigt, wie jeder Zyklus die Wallets trennt, die während der Angst eingestiegen sind, von denen, die gewartet haben. Während BTC steigt, suchen Investoren nach dem besten Einstieg, bevor die Erholungspreise sie ausschließen, und Pepeto hat während extremer Angst mehr als 8,8 Millionen Dollar eingesammelt.

Bitcoin Kurs steigt um 5 Prozent, während der Waffenstillstand 600 Millionen Dollar an Liquidierungen auslöst

Trump bestätigte den Waffenstillstand auf Truth Social und bezeichnete ihn als beidseitige Pause, nachdem die USA alle militärischen Ziele erreicht hätten. Der Bitcoin Kurs sprang innerhalb von Stunden um 5 Prozent, während Öl um über 10 Prozent auf 95 Dollar pro Barrel fiel, wie CoinDesk berichtete. Short-Seller verloren 427 Millionen Dollar der insgesamt 600 Millionen, der größte Short Squeeze seit dem 4. März, wie Bloomberg meldete.

ETH legte um 7 Prozent auf 2.250 Dollar zu, während SOL, XRP und der gesamte Altcoin-Markt dem Bitcoin Kurs nach oben folgten. Doch nicht alle Token profitierten gleichermaßen von dieser Bewegung. DOGE wird bei etwa 0,093 Dollar gehandelt und stieg durch die Waffenstillstands-Rallye um 2,94 Prozent, doch der Token war 2026 überwiegend flach und folgt weiterhin BTC, ohne eigene Stärke zu entwickeln. Prognosen deuten auf einstellige Prozentzuwächse im nächsten Monat hin.

AVAX steht bei etwa 9,20 Dollar, nachdem der Token über 80 Prozent von seinem Zyklushoch verloren hat, einer der tiefsten Rückgänge unter den Top-20-Token. Prognosen zielen auf 15 bis 18 Dollar bis Jahresmitte, ein Anstieg von 25 bis 50 Prozent, der jedoch Monate dauert. Für Investoren, die den aktuellen Kursanstieg für eine breitere Positionierung nutzen wollen, bieten weder DOGE noch AVAX die Distanz, die ein Presale-Einstieg vor einer großen Börsennotierung liefern kann.

Pepeto: 150x-Potenzial durch bewährte Formel, während BTC die Erholung einleitet

Der Waffenstillstand hat die Angst beseitigt, die Kapital eingefroren hielt, und die Wallets, die während dieser Angst eingestiegen sind, profitieren nun von der Erholung. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin auf einen Höchststand von 11 Milliarden Dollar brachte, ohne ein einziges Produkt, hat das gleiche Angebot von 420 Billionen Token entwickelt und führt nun einen Presale mit einem funktionierenden Handelsnetzwerk.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Smart Contract, bevor der Käufer bestätigt, und liefert eine klare Bewertung, die versteckte Gebühren, gefälschte Sperren und Abflussfallen erkennt. PepetoSwap funktioniert als gebührenfreies Handelszentrum, auf dem Inhaber zwischen Token wechseln, ohne Wert zu verlieren, und das Kapital bei jeder Rotation intakt bleibt.

SolidProof hat jeden Smart Contract vollständig auditiert und den gesamten Code geprüft, bevor der Presale startete, was ein solides Sicherheitsfundament bildet. Über 8,8 Millionen Dollar flossen ein, während der Fear and Greed Index auf extremer Angst stand. Während der Bitcoin Kurs die Erholung einleitet, bietet Pepeto bei einem Presale-Preis von 0,0000001863 Dollar ein Renditeprofil, das DOGE und AVAX bei ihren aktuellen Bewertungen analytisch nicht erreichen können. Die Binance-Notierung ist bestätigt, und das aktuelle Preisniveau entspricht dem Niveau, auf dem der originale Pepe-Coin startete.

Fazit

Der Bitcoin Kurs hat die 72.000-Dollar-Marke überschritten und die Angst beseitigt, die den Markt gelähmt hatte. DOGE und AVAX bieten moderate Erholungschancen, doch der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte, wiederholt die Formel jetzt mit einem funktionierenden Handelsnetzwerk und einem von SolidProof auditierten Smart Contract. Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 8,8 Millionen Dollar von Wallets, die während der Angstphase eingestiegen sind, und wer in Deutschland mindestens ein Jahr hält, kann Gewinne dank der Haltefrist steuerfrei realisieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie wirkt sich der Waffenstillstand auf den Bitcoin Kurs aus?

Der Waffenstillstand trieb den Bitcoin Kurs über 72.000 Dollar und löste 600 Millionen Dollar an Liquidierungen von Short-Tradern aus, was signalisiert, dass sich der Angstzyklus umkehrt und Erholungskapital einströmt.

Ist Pepeto ein besserer Einstieg als DOGE oder AVAX in der aktuellen Markterholung?

DOGE und AVAX erwarten moderate Renditen über Monate, während Pepeto zum Presale-Preis durch die bestätigte Binance-Notierung die volle Listing-Distanz bietet, die etablierte Coins von ihren aktuellen Niveaus nicht liefern können. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.