Die Redcare Pharmacy-Aktie (A2AR94), früher als Shop-Apotheke bekannt, legte am gestrigen Mittwoch kräftig zu, in der Spitze mehr als 15 Prozent, ehe es am heutigen Donnerstag-Vormittag wieder nach unten ging. Allerdings war das Papier vorher im freien Fall. So kostete der Titel vor Jahresfrist noch 136 Euro, während im Tief aus dem März Anteilscheine für lediglich rund 30 Euro den Besitzer wechseln. De facto handelt es sich bei den gestrigen Kursgewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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