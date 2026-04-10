Die Bohrer rollen - der Durchbruch-Moment ist da

Anzeige / Werbung
Das ist der Moment. Nach Jahren der Vorbereitung… Nach Genehmigungsprozessen… Nach technischer Feinarbeit…
Dieser Artikel wird im Auftrag der K2 Gold Corporation veröffentlicht
(ISIN: CA50117M1068 | WKN: A2DNZ7 | TSXV: KTO)
Willkommen zurück, liebe Leser -
Das Bohrgerät ist unterwegs. Nächste Woche starten die Bohrungen in Mojave.
Und machen wir es ganz klar:
Das ist nicht einfach nur ein Update.
Das ist der wichtigste Meilenstein des Unternehmens seit der ersten Mojave-Entdeckung.
Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen
Der Durchbruch: Finale Genehmigung erteilt
Am 8. April gab K2 Gold bekannt, dass das U.S. Bureau of Land Management (BLM) eine positive Record of Decision (ROD) erteilt hat - und damit das Bohrprogramm am Mojave-Projekt offiziell genehmigt wurde.
Das bedeutet:
- Abschluss des vollständigen NEPA-Umweltprüfungsverfahrens
- Endgültige Freigabe für Bohrungen
- Der größte De-Risking-Schritt in der Projektgeschichte
CEO Anthony Margarit nennt es zurecht:
"Ein transformativer Meilenstein… und der bedeutendste Fortschritt bis heute."
Im Junior-Bergbau gibt es nur wenige Momente, die wirklich zählen:
- Entdeckung
- Finanzierung
- Genehmigung
- Bohrstart
K2 hat jetzt die letzte Hürde genommen.
Vom Papier zur Realität - und es passiert jetzt
Hier ändert sich alles.
- Mobilisierung läuft bereits
- Geräte und Crews sind auf dem Weg
- Erste Bohrungen starten im Morningstar-Trend
- Danach folgen Dragonfly, Newmont und Central Targets
Das ist kein Warten mehr.
Das ist ein aktives Multi-Target-Bohrprogramm in Echtzeit.
Morningstar: Die unterschätzte polymetallische Maschine
Die ersten Bohrungen starten im Morningstar-Trend - und genau hier wird es spannend.
Denn das ist kein Zufall.
Morningstar ist:
- 750 Meter breit und 2 Kilometer lang
- Ein durchgehender Trend aus Gold, Silber, Kupfer und Basismetallen
- Direkt angrenzend an die historische Cerro Gordo Silbermine
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:
Cerro Gordo produzierte 4,4 Millionen Unzen Silber.
K2 bohrt jetzt direkt daneben - mit moderner Exploration.
Die Gehalte: Das ist alles andere als subtil
Die jüngsten Gesteinsproben sprechen für sich:
- 13,3 g/t Gold, 2.260 g/t Silber, 3,85% Kupfer (Sunset Mine)
- 11,05 g/t Gold, 1.420 g/t Silber, 4,59% Kupfer (B-Zone)
- 6,94 g/t Gold, 2,72% Kupfer sowie 9,09 g/t Gold (H-Zone)
- 2,13 g/t Gold, 1.405 g/t Silber, 3,53% Kupfer (Morningstar Mine)
- 426 g/t Silber und 4,48% Kupfer (Ignacio)
Das sind keine Randwerte.
Das sind hochgradige polymetallische Systeme an der Oberfläche.
Und jetzt werden sie erstmals systematisch erbohrt.
Dragonfly bis Newmont: Hier beschleunigt die Gold-Story
Während Morningstar den Start bildet, liegt das eigentliche Expansionspotenzial im Dragonfly-Newmont-Korridor.
Hier hat K2 bereits geliefert:
4,02 g/t Gold über 86,89 Meter ab Oberfläche.
Das ist außergewöhnlich:
- Hochgradiges Oxidgold
- Direkt an der Oberfläche
- Über fast 90 Meter Mächtigkeit
Das kommende Programm zielt darauf ab:
- Die Zone entlang des Trends zu erweitern
- Die Tiefe zu testen
- Weitere hochprioritäre Ziele zu erschließen
Und erstmals:
Das Central Target zu bohren.
Distrikt-Potenzial - jetzt wird es getestet
Mojave ist kein Einzelsystem mehr.
Es ist:
- Ein über 100 km² großes polymetallisches System
- Mit Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink
- Über mehr als 1.100 Meter vertikale Mineralisierung
- Im produktiven Walker Lane Trend
Genau so beginnen Tier-One-Entdeckungen:
Unzusammenhängend an der Oberfläche,
verbunden in der Tiefe,
und erst durch Bohrungen vollständig verstanden.
100% Eigentum. 33,9 Mio. Dollar. Keine Verwässerung
Die Ausgangslage ist entscheidend.
K2 verfügt jetzt über:
- 100% Eigentum am Mojave-Projekt
- 33,9 Millionen Dollar in der Kasse
- Keine ausstehenden Warrants
Das bedeutet:
- Keine unmittelbare Verwässerung
- Volle Kontrolle über die Strategie
- Die Möglichkeit, bei Erfolg aggressiv nachzulegen
Das Makro-Setup macht das Ganze explosiv
Jetzt der Blick aufs große Ganze:
- Silber über 75 USD
- Gold über 4.700 USD
- Kupfer über 5.50 USD
Das ist kein normaler Markt.
Das ist ein echter Rohstoff-Superzyklus.
Und in solchen Phasen:
- Werden hochgradige Systeme zu strategischen Assets
- Beschleunigen sich Bewertungen
- Erfolgen Neubewertungen schnell und massiv
Das ist der Moment, auf den Investoren warten
Fassen wir zusammen:
- Voll genehmigtes Distrikt-System
- Hochgradiges Gold bereits gebohrt
- Hochgradiges Silber und Kupfer an der Oberfläche
- Historische Top-Minen direkt daneben
- 33,9 Millionen Dollar für aggressive Exploration
- Und jetzt: Bohrstart
Das ist der Übergang von der Story zur Umsetzung.
Schlussgedanke
Die meisten Explorationsstories erreichen diesen Punkt nie.
Viele bleiben Theorie.
Aber wenn alles zusammenkommt - Genehmigung, Kapital, Bohrgerät - dann schließt sich das Zeitfenster schnell.
Denn ab jetzt passiert es nicht mehr langsam.
Es passiert Bohrloch für Bohrloch.
Und das erste wird in wenigen Tagen niedergebracht.
Das Bohrgerät ist unterwegs.
ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.
1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung
Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.
Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:
Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.
Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.
Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.
Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.
Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten
Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.
Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.
Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten
Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.
Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.
Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.
3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze
Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).
3.1 Erklärung zum Insiderhandel
Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.
Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).
Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.
3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss
Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:
Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.
Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.
Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.
Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.
4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme
Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.
Wesentliche Risikohinweise
Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.
Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.
Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.
Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.
Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.
5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung
Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.
Vergütungsdetails
Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.
Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.
Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.
Direkte Beauftragung durch Unternehmen
Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.
Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.
Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.
6. Zukunftsgerichtete Aussage
Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.
Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter
Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.
Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.
Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.
8. Gesetzliche und regulatorische Verweise
Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm
Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca
Schlussbemerkung
Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.
Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Medieninhaber und Herausgeber:
Machai Capital Inc.
17565 58 Ave #101, Surrey,
BC V3S 4E3
Verantwortlicher für den Inhalt:
Suneal Sandhu
Enthaltene Werte: ARDEUT112562,CA50117M1068,CA36256R1055,CA36270K1021
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)