Die Bohrer rollen - der Durchbruch-Moment ist da

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Das ist der Moment. Nach Jahren der Vorbereitung… Nach Genehmigungsprozessen… Nach technischer Feinarbeit…

Dieser Artikel wird im Auftrag der K2 Gold Corporation veröffentlicht

(ISIN: CA50117M1068 | WKN: A2DNZ7 | TSXV: KTO)

Willkommen zurück, liebe Leser -

Das Bohrgerät ist unterwegs. Nächste Woche starten die Bohrungen in Mojave.

Und machen wir es ganz klar:

Das ist nicht einfach nur ein Update.

Das ist der wichtigste Meilenstein des Unternehmens seit der ersten Mojave-Entdeckung.

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Der Durchbruch: Finale Genehmigung erteilt

Am 8. April gab K2 Gold bekannt, dass das U.S. Bureau of Land Management (BLM) eine positive Record of Decision (ROD) erteilt hat - und damit das Bohrprogramm am Mojave-Projekt offiziell genehmigt wurde.

Das bedeutet:

Abschluss des vollständigen NEPA-Umweltprüfungsverfahrens

Endgültige Freigabe für Bohrungen

Der größte De-Risking-Schritt in der Projektgeschichte

CEO Anthony Margarit nennt es zurecht:

"Ein transformativer Meilenstein… und der bedeutendste Fortschritt bis heute."

Im Junior-Bergbau gibt es nur wenige Momente, die wirklich zählen:

Entdeckung

Finanzierung

Genehmigung

Bohrstart

K2 hat jetzt die letzte Hürde genommen.

Vom Papier zur Realität - und es passiert jetzt

Hier ändert sich alles.

Mobilisierung läuft bereits

Geräte und Crews sind auf dem Weg

Erste Bohrungen starten im Morningstar-Trend

Danach folgen Dragonfly, Newmont und Central Targets

Das ist kein Warten mehr.

Das ist ein aktives Multi-Target-Bohrprogramm in Echtzeit.

Morningstar: Die unterschätzte polymetallische Maschine

Die ersten Bohrungen starten im Morningstar-Trend - und genau hier wird es spannend.

Denn das ist kein Zufall.

Morningstar ist:

750 Meter breit und 2 Kilometer lang

Ein durchgehender Trend aus Gold, Silber, Kupfer und Basismetallen

Direkt angrenzend an die historische Cerro Gordo Silbermine

Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Cerro Gordo produzierte 4,4 Millionen Unzen Silber.

K2 bohrt jetzt direkt daneben - mit moderner Exploration.

Die Gehalte: Das ist alles andere als subtil

Die jüngsten Gesteinsproben sprechen für sich:

13,3 g/t Gold, 2.260 g/t Silber, 3,85% Kupfer (Sunset Mine)

11,05 g/t Gold, 1.420 g/t Silber, 4,59% Kupfer (B-Zone)

6,94 g/t Gold, 2,72% Kupfer sowie 9,09 g/t Gold (H-Zone)

2,13 g/t Gold, 1.405 g/t Silber, 3,53% Kupfer (Morningstar Mine)

426 g/t Silber und 4,48% Kupfer (Ignacio)

Das sind keine Randwerte.

Das sind hochgradige polymetallische Systeme an der Oberfläche.

Und jetzt werden sie erstmals systematisch erbohrt.

Dragonfly bis Newmont: Hier beschleunigt die Gold-Story

Während Morningstar den Start bildet, liegt das eigentliche Expansionspotenzial im Dragonfly-Newmont-Korridor.

Hier hat K2 bereits geliefert:

4,02 g/t Gold über 86,89 Meter ab Oberfläche.

Das ist außergewöhnlich:

Hochgradiges Oxidgold

Direkt an der Oberfläche

Über fast 90 Meter Mächtigkeit

Das kommende Programm zielt darauf ab:

Die Zone entlang des Trends zu erweitern

Die Tiefe zu testen

Weitere hochprioritäre Ziele zu erschließen

Und erstmals:

Das Central Target zu bohren.

Distrikt-Potenzial - jetzt wird es getestet

Mojave ist kein Einzelsystem mehr.

Es ist:

Ein über 100 km² großes polymetallisches System

Mit Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink

Über mehr als 1.100 Meter vertikale Mineralisierung

Im produktiven Walker Lane Trend

Genau so beginnen Tier-One-Entdeckungen:

Unzusammenhängend an der Oberfläche,

verbunden in der Tiefe,

und erst durch Bohrungen vollständig verstanden.

100% Eigentum. 33,9 Mio. Dollar. Keine Verwässerung

Die Ausgangslage ist entscheidend.

K2 verfügt jetzt über:

100% Eigentum am Mojave-Projekt

33,9 Millionen Dollar in der Kasse

Keine ausstehenden Warrants

Das bedeutet:

Keine unmittelbare Verwässerung

Volle Kontrolle über die Strategie

Die Möglichkeit, bei Erfolg aggressiv nachzulegen

Das Makro-Setup macht das Ganze explosiv

Jetzt der Blick aufs große Ganze:

Silber über 75 USD

Gold über 4.700 USD

Kupfer über 5.50 USD

Das ist kein normaler Markt.

Das ist ein echter Rohstoff-Superzyklus.

Und in solchen Phasen:

Werden hochgradige Systeme zu strategischen Assets

Beschleunigen sich Bewertungen

Erfolgen Neubewertungen schnell und massiv

Das ist der Moment, auf den Investoren warten

Fassen wir zusammen:

Voll genehmigtes Distrikt-System

Hochgradiges Gold bereits gebohrt

Hochgradiges Silber und Kupfer an der Oberfläche

Historische Top-Minen direkt daneben

33,9 Millionen Dollar für aggressive Exploration

Und jetzt: Bohrstart

Das ist der Übergang von der Story zur Umsetzung.

Schlussgedanke

Die meisten Explorationsstories erreichen diesen Punkt nie.

Viele bleiben Theorie.

Aber wenn alles zusammenkommt - Genehmigung, Kapital, Bohrgerät - dann schließt sich das Zeitfenster schnell.

Denn ab jetzt passiert es nicht mehr langsam.

Es passiert Bohrloch für Bohrloch.

Und das erste wird in wenigen Tagen niedergebracht.

Das Bohrgerät ist unterwegs.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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