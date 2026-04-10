Siemens Energy ist weiterhin der Überflieger im DAX. Die Aktie führt die Gewinnerliste im deutschen Leitindex in diesem Jahr klar an. Nachdem das Papier Ende Februar ein neues Allzeithoch markieren konnte, folgte zwar eine Konsolidierung. In dieser Woche hat die Aktie aber bereits wieder deutlich zugelegt und befindet sich nun bereits wieder auf direktem Kurs in Richtung Rekordhoch.Mit einem Kursplus von gut 37 Prozent ist Siemens Energy der beste Wert im DAX in diesem Jahr. Auf den weiteren Plätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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